24 ore pazzesche! Il boss ad interim del Chelsea Calum McFarlane reagisce alla partenza di Maresca tra le crescenti speculazioni su Rosenior

Da justcalcio.com 2 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Calum McFarlane, allenatore ad interim del Chelsea, commenta le ultime 24 ore intense e imprevedibili, segnate dalla partenza di Enzo Maresca e dalle crescenti speculazioni su Rosenior. Nonostante il caos, McFarlane assicura che la squadra si sta preparando per la sfida contro il Manchester City di domenica, dimostrando determinazione e professionalità di fronte a un periodo di grande incertezza.

2026-01-02 22:12:00 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals. L’allenatore ad interim del Chelsea Calum McFarlane ha ammesso che le ultime 24 ore sono state “pazze” e un “vortice” ma insiste che i giocatori saranno pronti ad affrontare il Manchester City domenica, appena tre giorni dopo che l’ex tecnico Enzo Maresca si è separato dal club. McFarlane, allenatore della Nazionale Under 21 dei Blues, assumerà la guida della Nazionale maggiore per la trasferta all’Etihad dopo la partenza di Maresca, avvenuta a Capodanno, la cui uscita sarebbe stata, in parte, dovuta alla rottura dei rapporti con i vertici del club. 🔗 Leggi su Justcalcio.comImmagine generica

Leggi anche: Il Chelsea progetta di sostituire Enzo Maresca mentre crescono le speculazioni

Leggi anche: Liam Rosenior il probabile sostituto di Maresca al Chelsea, è uno che ha capito tutto dei calciatori di oggi

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.