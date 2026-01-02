24 ore pazzesche! Il boss ad interim del Chelsea Calum McFarlane reagisce alla partenza di Maresca tra le crescenti speculazioni su Rosenior

Calum McFarlane, allenatore ad interim del Chelsea, commenta le ultime 24 ore intense e imprevedibili, segnate dalla partenza di Enzo Maresca e dalle crescenti speculazioni su Rosenior. Nonostante il caos, McFarlane assicura che la squadra si sta preparando per la sfida contro il Manchester City di domenica, dimostrando determinazione e professionalità di fronte a un periodo di grande incertezza.

2026-01-02 22:12:00 Notizia fresca fresca direttamente dall'autorevole fonte 101 greatgoals. L'allenatore ad interim del Chelsea Calum McFarlane ha ammesso che le ultime 24 ore sono state "pazze" e un "vortice" ma insiste che i giocatori saranno pronti ad affrontare il Manchester City domenica, appena tre giorni dopo che l'ex tecnico Enzo Maresca si è separato dal club. McFarlane, allenatore della Nazionale Under 21 dei Blues, assumerà la guida della Nazionale maggiore per la trasferta all'Etihad dopo la partenza di Maresca, avvenuta a Capodanno, la cui uscita sarebbe stata, in parte, dovuta alla rottura dei rapporti con i vertici del club. 🔗 Leggi su Justcalcio.com Leggi anche: Il Chelsea progetta di sostituire Enzo Maresca mentre crescono le speculazioni Leggi anche: Liam Rosenior il probabile sostituto di Maresca al Chelsea, è uno che ha capito tutto dei calciatori di oggi

