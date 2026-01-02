Il 7 gennaio si ricorda il 229° anniversario della nascita della bandiera italiana. A Lugo, l'Amministrazione comunale e la sezione Unuci rendono omaggio a Giuseppe Compagnoni, una delle figure chiave nella storia del Tricolore. L'evento si svolgerà alle 11 sulla rampa d'ingresso della Rocca estense, sottolineando l'importanza di questo simbolo nel percorso identitario del Paese.

Mercoledì 7 gennaio, alle 11, sulla rampa d'ingresso della Rocca estense di Lugo, l'Amministrazione comunale e la sezione Unuci di Lugo rendono omaggio al Tricolore e alla figura di Giuseppe Compagnoni nel 229esimo anniversario della nascita di quello che è diventato il vessillo nazionale. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

© Ravennatoday.it - 229 anni fa nasceva la bandiera italiana: Lugo celebra Compagnoni, uno dei 'padri' del Tricolore

