2026 l' anno che verrà per il Comune di Latina

Il 2026 rappresenta un anno di importanti sviluppi per il Comune di Latina. Tra i principali obiettivi ci sono l’attuazione del Piano economico e finanziario di ABC, il nuovo sistema di raccolta dei rifiuti, e la realizzazione della Fondazione Latina 2032, con l’obiettivo di consolidare progetti di crescita sostenibile e innovazione sul territorio.

Abc, il suo Piano economico e finanziario, il nuovo progetto di raccolta dei rifiuti; e, dall'altro lato, la Fondazione Latina 2032 da far diventare effettivamente operativa. Sono questi due tra i maggiori appuntamenti che attendono l'amministrazione comunale di Latina nel 2026.

