2 gennaio Maria Porta del Cielo | il miracolo della colonna di fuoco apparsa davanti ai monaci
Il 2 gennaio, Maria Porta del Cielo è ricordata per il miracolo della colonna di fuoco apparsa davanti ai monaci, preservando l’icona sacra dagli attacchi degli iconoclasti. Questo evento testimonia l’importanza e la devozione legate a questa immagine mariana, che ha resistito nel tempo grazie a interventi miracolosi riconosciuti dalla tradizione religiosa.
Sono numerosi i miracoli e le grazie legati all’icona di Maria Porta del Cielo. La sacra immagine sopravvisse ai tentativi degli iconoclasti di sbarazzarsene grazie a una miracolosa colonna di fuoco. L’icona della Madonna del Monte Athos, detta «Portaitissa», o «Santa Guardiana della Porta» viene venerata con questo titolo per via della sua miracolosa collocazione. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it
Leggi anche: A fuoco un barcone a Venezia, le fiamme e la colonna di fumo lungo il Canal Grande: i vigili del fuoco in azione – Video
Leggi anche: “Poco prima del boato…”. Il gesto choc di Maria Luisa davanti ai carabinieri
Cristo risorto è la porta santa sempre aperta; Sito Istituzionale | Capodanno a Roma, tra eventi e record di turisti; Giubileo, le Porte Sante si chiudono: le date e tutti i dettagli; Gennaio 2026 nella Chiesa di Lecce. La Giornata del seminario e la Festa dei giornalisti.
Oggi 2 gennaio, Santi Basilio Magno e Gregorio Nazianzeno: i due amici santi che hanno difeso la fede - Vescovi e grandi amici, i Santi Basilio Magno e Gregorio Nazianzeno sono i Padri cappadoci ricordati nella stessa memoria liturgica. lalucedimaria.it
Venerdì 2 gennaio “Strina, canti e zampogne” nella Parrocchia Santa Maria della Neve - Canti, cunti e filastrocche del periodo natalizio: venerdì 2 gennaio alle 19:30 la Parrocchia Santa Maria della Neve di Cutrofiano ospita ... corrieresalentino.it
LIVE P.LIVIO BENEDIZIONE 1 GENNAIO 2026MARIA SANTISSIMA MADRE DI DIO - facebook.com facebook
Il 1° gennaio la Chiesa celebra la solennità di Maria Madre di Dio, una festa che sottolinea la sua maternità divina e il suo ruolo centrale nella salvezza. Scopri il significato teologico e spirituale di questa ricorrenza. #1gennaio2026 x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.