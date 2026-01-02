Il 2 gennaio, Maria Porta del Cielo è ricordata per il miracolo della colonna di fuoco apparsa davanti ai monaci, preservando l’icona sacra dagli attacchi degli iconoclasti. Questo evento testimonia l’importanza e la devozione legate a questa immagine mariana, che ha resistito nel tempo grazie a interventi miracolosi riconosciuti dalla tradizione religiosa.

Sono numerosi i miracoli e le grazie legati all’icona di Maria Porta del Cielo. La sacra immagine sopravvisse ai tentativi degli iconoclasti di sbarazzarsene grazie a una miracolosa colonna di fuoco. L’icona della Madonna del Monte Athos, detta «Portaitissa», o «Santa Guardiana della Porta» viene venerata con questo titolo per via della sua miracolosa collocazione. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - 2 gennaio, Maria Porta del Cielo: il miracolo della colonna di fuoco apparsa davanti ai monaci

