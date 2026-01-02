02 01 – Strage a Capodanno a Crans-Montana – Mattarella punta sulla pace – Al via i saldi invernali

Il primo gennaio a Crans-Montana si è verificata una grave tragedia, con 47 persone decedute secondo la polizia. Sei italiani risultano dispersi e 13 sono stati feriti. Nel frattempo, il presidente Mattarella ha ribadito l’importanza della pace, mentre sono iniziati i saldi invernali. Questo evento ha suscitato grande attenzione e preoccupazione a livello internazionale.

Strage a Capodanno a Crans-Montana. La polizia: “47 morti accertati”. Sei italiani dispersi e 13 feriti. Tre ragazzi feriti sono arrivati all’ospedale Niguarda di Milano. Mattarella punta sulla pace: “Si chiude anno non facile, speriamo tempo migliore”. Nel discorso di fine anno ha ricordato gli 80 anni della Repubblica: “Spartiacque della storia”. Saldi al via, Confcommercio: “137 euro a persona, 4,9 miliardi il giro d’affari”. Saranno 16 milioni le famiglie che si dedicheranno allo shopping scontato. Questo articolo 0201 – Strage a Capodanno a Crans-Montana – Mattarella punta sulla pace – Al via i saldi invernali proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

