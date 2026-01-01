Zohran Mamdani giura sul Corano come sindaco di New York | Dimostreremo al mondo che la sinistra sa governare – Il video

Zohran Mamdani ha giurato come sindaco di New York, sottolineando la volontà di dimostrare che la sinistra può governare efficacemente. Nel suo discorso, ha evidenziato l'importanza di rispondere alle esigenze dei cittadini e di affrontare i problemi della città, invitando a una gestione seria e responsabile. Questo momento rappresenta un passo significativo nel panorama politico locale, con l’obiettivo di rassicurare e coinvolgere la comunità.

«Molti ci osserveranno. Vogliono sapere se la sinistra è in grado di governare. Vogliono sapere se i problemi che li affliggono possono essere risolti. Daremo l’esempio al mondo ». Lo ha detto Zohran Mamdani parlando di fronte ad una folla esultante di migliaia di persone in occasione del suo insediamento come nuovo sindaco di New York. Mamdani ha prestato giuramento sulla scalinata del municipio nelle mani del senatore Bernie Sanders. Presente anche l’altra “star” della sinistra democratica Usa, la deputata Alexandria Ocasio Cortez. «A partire da oggi, governeremo in modo ampio e audace. Potremmo non sempre avere successo, ma non saremo mai accusati di mancare del coraggio di provarci», ha proseguito Mamdani, che al suo arrivo con la moglie Rama è stato accolto come una star, con una lunga standing ovation. 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: New York ha un nuovo sindaco: Zohran Mamdani giura sul Corano in una stazione del metro Leggi anche: Mamdani nuovo sindaco di New York: giura sul Corano Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Mamdani giura sul Corano, primo sindaco di Ny a farlo; Il 2026 inizia con grandi movimenti cripto: acquisti di SOL, la spinta di MicroStrategy su Bitcoin e altro ancora; New York ha un nuovo sindaco: Zohran Mamdani giura sul Corano in una stazione del metro; New York ha un nuovo sindaco | Zohran Mamdani giura sul Corano in una stazione del metro. New York, il nuovo sindaco Zohran Mamdani giura sul Corano - Mamdani, 34 anni, non solo è il primo sindaco musulmano di New York, ma anche il primo di origine sud- dire.it

Zohran Mamdani giura, è il primo sindaco di New York City a farlo sul Corano - asiatica di New York, fa la storia anche giurando sul Corano nella più grande comunità ebraica del mondo fuori da Israele. ansa.it

Mamdani giura sul Corano da nuovo sindaco a City Hall: "Una nuova era per New York" - Il giuramento, guidato dal senatore Bernie Sanders, e' stato fatto su una copia del Cora ... msn.com

Zohran Mamdani ha prestato giuramento poco dopo la mezzanotte sul Corano, il libro sacro dell’Islam, diventando il primo sindaco di New York a farlo. Dopo Londra un altro sindaco islamico in una grande città. Anche in Italia gli islamisti sognano di guidare l - facebook.com facebook

Zohran Mamdani ha prestato giuramento per assumere la carica di sindaco di New York. VIDEO #ANSA x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.