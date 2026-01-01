Zohran Mamdani giura come sindaco di New York nella metropolitana di City Hall

Il 1° gennaio, Zohran Mamdani ha giurato come nuovo sindaco di New York durante una cerimonia privata nella storica stazione di City Hall, chiusa al pubblico da anni. L'evento ha segnato l'inizio del suo mandato, avvenuto poco dopo la mezzanotte, in un contesto simbolico e riservato, sottolineando l'importanza di questo passaggio istituzionale per la città.

Poco dopo la mezzanotte del 1° gennaio, con una cerimonia privata tenuta nella vecchia stazione della metropolitana di City Hall, chiusa al pubblico da decenni, Zohran Mamdani si è insediato come sindaco di New York. La scelta del luogo non è casuale ma legata a uno dei temi principali del suo mandato: il ruolo centrale del trasporto pubblico nella vita quotidiana della città. Durante la cerimonia Mamdani ha presentato il nuovo commissario ai trasporti, Mike Flynn, urbanista con una lunga esperienza nell'amministrazione cittadina.

