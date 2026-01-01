Joshua Zirkzee rimane il principale obiettivo di mercato della Roma, che continua a mostrare interesse senza fretta. Mentre il Manchester United si prende il suo tempo, la società giallorossa mantiene alta l’attenzione sullo sviluppo della trattativa. La situazione resta stabile, con la volontà di consolidare il reparto offensivo e valutare le prossime mosse in vista della prossima stagione.

La linea è tracciata da settimane e non cambia: Joshua Zirkzee è l’obiettivo numero uno per l’attacco della Roma. Un’idea diventata progetto, una pista che Frederic Massara sta percorrendo con pazienza e metodo, consapevole che la trattativa è complessa ma tutt’altro che irrealistica. Il dialogo con il Manchester United prosegue a ritmo costante. Non ci sono ancora strette di mano, ma un elemento pesa più di altri sul tavolo: la volontà del calciatore. Zirkzee vuole tornare in Italia, ritrovare centralità e continuità, e ha già fatto sapere di vedere con favore un trasferimento alla corte di Gian Piero Gasperini. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Zirkzee resta il primo nome: la Roma insiste, lo United prende tempo

