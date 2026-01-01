Zelensky e quel 10% che decide la pace | Ucraina ed Europa davanti all’ultima soglia
Nel suo messaggio di Capodanno, Zelensky ha sottolineato come l’accordo di pace con la Russia sia ormai quasi completo, con una preparazione al 90%. Tuttavia, ha evidenziato che l’ultimo 10% rappresenta ancora una sfida cruciale, contenendo elementi fondamentali per definire il futuro della pace tra Ucraina ed Europa. Un passo importante che richiede attenzione e impegno condiviso per superare gli ostacoli residui.
Nel messaggio di Capodanno, Volodymyr Zelensky sceglie una formula che sembra fatta apposta per spostare l’attenzione dalla retorica alla sostanza: un accordo di pace con la Russia “pronto al 90%”, ma con un ultimo 10% che “contiene tutto”. È un modo per dire che la parte facile — se così si può chiamare — è stata messa in fila, mentre la parte decisiva resta compressa in poche clausole che valgono più di cento pagine. Zelensky lo esplicita senza girarci intorno: “È questo 10% che determinerà il destino della pace, il destino dell’ Ucraina e dell’ Europa ”, parlando di “il 10% fino alla pace” in un videomessaggio pubblicato su Telegram. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
