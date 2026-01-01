Zelensky e quel 10% che decide la pace | Ucraina ed Europa davanti all’ultima soglia

Nel suo messaggio di Capodanno, Zelensky ha sottolineato come l’accordo di pace con la Russia sia ormai quasi completo, con una preparazione al 90%. Tuttavia, ha evidenziato che l’ultimo 10% rappresenta ancora una sfida cruciale, contenendo elementi fondamentali per definire il futuro della pace tra Ucraina ed Europa. Un passo importante che richiede attenzione e impegno condiviso per superare gli ostacoli residui.

