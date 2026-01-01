Zelensky | Accordo pronto al 90% ma no alla fine della guerra a ogni costo Wsj | Per la Cia non era la dacia di Putin l’obiettivo del raid ucraino – La diretta

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che l’accordo di pace con la Russia è ormai al 90% di definizione, anche se non si può accettare una pace a ogni costo. Contestualmente, il Wall Street Journal riporta che per la CIA l’obiettivo del recente raid ucraino non era la residenza di Putin. Queste dichiarazioni offrono uno sguardo sulle prospettive e le dinamiche di un possibile accordo e sulle tensioni in atto.

