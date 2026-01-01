Yildiz ringrazia i tifosi della Juve per il 2025 | poi manda questo messaggio per il nuovo anno Cosa ha scritto il numero dieci bianconero – VIDEO

Yildiz, attaccante della Juventus, ha rivolto un messaggio ai tifosi per ringraziarli del supporto nel 2025 e augurare un buon inizio di anno nuovo. Nel video, il numero dieci bianconero esprime gratitudine e fiducia nel percorso della squadra, invitando tutti a condividere insieme le sfide e i successi del 2026. Un messaggio di sincera vicinanza e impegno per il nuovo anno.

Yildiz, attaccante della Juve, ha scritto questo messaggio ai tifosi bianconeri per chiudere il 2025 e iniziare il 2026 – VIDEO. Il 2026 della Juventus si apre nel segno del suo gioiello più luminoso. Mentre la squadra prepara la delicata sfida casalinga contro il Lecce, Kenan Yildiz ha voluto dedicare un pensiero speciale ai milioni di sostenitori che lo hanno accompagnato in un anno solare intenso e ricco di cambiamenti. Il fantasista turco classe 2005, erede della maglia numero 10, ha utilizzato il suo profilo ufficiale Instagram per lanciare un messaggio di gratitudine e speranza. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da KENAN YILDIZ (@kenanyildizofficial) Il post: “Buon anno a tutti”. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

