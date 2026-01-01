Yemen | Riad sventa la manovra destabilizzante emiratina

Riad ha contrastato con successo un’azione destabilizzante degli Emirati Arabi Uniti in Yemen, rafforzando la propria posizione geopolitica nella regione. La disputa evidenzia le tensioni tra Arabia Saudita ed Emirati, con implicazioni anche sul coinvolgimento di Israele attraverso gli accordi di Abramo. Questo episodio sottolinea l’importanza delle relazioni tra i paesi del Golfo e il loro ruolo nel contesto yemenita e regionale.

La durissima presa di posizione dell'Arabia Saudita contro l'espansionismo degli Emirati Arabi Uniti in Yemen, e il successo nel rintuzzarlo, ha una rilevanza geopolitica primaria, dal momento che la manovra emiratina aveva il tacito sostegno di Israele, con cui Abu Dhabi condivide gli accordi di Abramo. Non solo uno stop verbale quello saudita, ma un attacco militare vero e proprio, con i jet di Riad che hanno bombardato due navi cariche di armi al porto yemenita di Al-Mukalla, costringendo gli Emirati a ritirare le sue truppe dal Paese e ad abbandonare momentaneamente al proprio destino il Consiglio di transizione meridionale (STC), entità yemenita sotto il suo controllo della quale si era servita per espandere la sua influenza nel Paese confinante a scapito della zona controllata da Aden, la capitale dello Yemen legata a Riad.

