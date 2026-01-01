Yassine Baradai Ucoii | Bisogna continuare a credere nel dialogo

Yassine Baradai, presidente dell'Unione delle Comunità Islamiche d'Italia, ha sottolineato l'importanza di mantenere vivo il dialogo tra le diverse comunità. Durante la marcia della pace a Bologna, ha evidenziato come il confronto costruttivo rappresenti uno strumento fondamentale per promuovere comprensione e rispetto reciproco. Le sue parole invitano a rafforzare i legami e a lavorare insieme per un clima di pace e coesione sociale.

