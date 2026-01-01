WRC2 – Elliot Delecour al Monte con la GR Yaris

Elliot Delecour partecipa al WRC2 con la GR Yaris, tornando al Rally di Monte Carlo a oltre tre decenni dalla vittoria di suo padre, François Delecour, nella stessa gara. Questa esperienza rappresenta un importante passo nella sua carriera nel mondo del rally, testando le proprie capacità su un percorso prestigioso e impegnativo. Un momento di continuità e passaggio generazionale nel mondo delle competizioni automobilistiche.

Il figlio di François Delecour sale di categoria 31 anni dopo la leggendaria vittoria del padre nella mitica gara monegasca. Elliot Delecour ha iniziato in modo impressionante la sua avventura al Rally di Monte Carlo 2025 e ha un conto in sospeso. Elliot Delecour tornerà al Rally di Monte Carlo nel 2026, questa volta al . 🔗 Leggi su Tuttorally.news

