WRC – Sami Pajari | il bilancio è positivo

Sami Pajari ha concluso la stagione WRC con un bilancio positivo, consolidando la propria esperienza nel rally. Ora, con lo sguardo rivolto al 2026, il giovane pilota punta a raggiungere il suo primo traguardo importante nel Campionato del Mondo Rally, definendo così un percorso di crescita e ambizioni per le stagioni future.

Lo sguardo è ora inevitabilmente rivolto al 2026, stagione nella quale l’obiettivo naturale sarà la prima vittoria assoluta nel Campionato del Mondo Rally. Un traguardo che, come la storia recente insegna, richiederà un fine settimana praticamente perfetto: velocità, affidabilità, gestione strategica e attenzione maniacale ai dettagli dovranno convergere senza sbavature. Sami Pajari ha chiuso la . 🔗 Leggi su Tuttorally.news

WRC| Una nuova sfida per Latvala: ha comprato il team Printsport Racing di WRC2 - Il finlandese, team principal di Toyota, ha acquisito la squadra con cui Pajari e Solberg hanno vinto i titoli di categoria negli ultimi anni: 'Una scelta naturale', ha spiegato. it.motorsport.com