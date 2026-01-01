WRC – Sami Pajari | il bilancio è positivo
Sami Pajari ha concluso la stagione WRC con un bilancio positivo, consolidando la propria esperienza nel rally. Ora, con lo sguardo rivolto al 2026, il giovane pilota punta a raggiungere il suo primo traguardo importante nel Campionato del Mondo Rally, definendo così un percorso di crescita e ambizioni per le stagioni future.
Lo sguardo è ora inevitabilmente rivolto al 2026, stagione nella quale l’obiettivo naturale sarà la prima vittoria assoluta nel Campionato del Mondo Rally. Un traguardo che, come la storia recente insegna, richiederà un fine settimana praticamente perfetto: velocità, affidabilità, gestione strategica e attenzione maniacale ai dettagli dovranno convergere senza sbavature. Sami Pajari ha chiuso la . 🔗 Leggi su Tuttorally.news
Leggi anche: WRC – Sami Pajari in odor di contratto 2026
Leggi anche: WRC – Hankook, bilancio positivo, si guarda al futuro
WRC| Una nuova sfida per Latvala: ha comprato il team Printsport Racing di WRC2 - Il finlandese, team principal di Toyota, ha acquisito la squadra con cui Pajari e Solberg hanno vinto i titoli di categoria negli ultimi anni: 'Una scelta naturale', ha spiegato. it.motorsport.com
Topic: Sami Pajari Youngest 2025 Wrc Rally Driverwrc Safari Rally2025 Wrc Safari Rally Kenyaworld Rally Championship Wrc Naivasha - Subscribe to our newsletter and stay updated on the latest developments and special offers! standardmedia.co.ke
WRC | Rally Finlandia, PS4-5: Pajari sale terzo, Katsuta quarto - Kalle Rovanpera continua a comandare l'evento di casa, sebbene il suo margine sui primi 4 ... msn.com
#barnews Notizie del 30/12/2025 - 2/2 #WRC #PrintsportRacing #JariMattiLatvala #NewOwner Jari-Matti Latvala, attraverso la sua società JML-WRT Oy, ha acquistato Printsport Racing, squadra plurivincitrice nel WRC2, con la quale Sami Pajari nel 2024 - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.