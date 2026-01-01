Volley e tennis le certezze calcio e Formula 1 le due ennesime delusioni Male anche il basket | Il pagellone degli sport italiani nel 2025

Il 2025 ha offerto luci e ombre nello sport italiano. Tra successi come i titoli di pallavolo, le imprese di Jannik Sinner e Furlani, e le vittorie in Billie Jean King Cup e Coppa Davis, ci sono state anche delusioni nel calcio, nella Formula 1 e nel basket. Questo pagellone analizza i risultati e le tendenze principali delle discipline più seguite nel nostro paese, offrendo un quadro equilibrato e obiettivo dell’anno sportivo appena trascorso.

I trionfi di Jannik Sinner, quelli in Billie Jean King Cup e Coppa Davis nel tennis, il doppio titolo mondiale nella pallavolo, l'exploit di Furlani ai mondiali di atletica a Tokyo. Ma anche il flop della nazionale italiana di calcio, l'ennesima stagione fallimentare della Ferrari, la delusione del basket sia nelle competizioni per nazionali che per club. Per l'Italia è stata una stagione ricca di soddisfazioni per certi aspetti, ma anche di delusioni nei "soliti" sport. Ecco il pagellone degli sport italiani più popolari, con un occhio anche a quelli invernali in vista delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.

