Vlahovic Dybala Lewandowski | quale di questi svincolati giocherà nel Milan? | VIDEO

In vista della prossima stagione, diversi giocatori di alto livello come Vlahovic, Dybala e Lewandowski potrebbero diventare svincolati. Questa situazione apre interessanti possibilità di mercato per il Milan. Nel presente video analizziamo le prospettive e le previsioni su quale di questi campioni potrebbe approdare ai rossoneri, considerando gli sviluppi recenti e le strategie della squadra.

Tanti campioni come Dusan Vlahovic, Paulo Dybala e Robert Lewandowski saranno svincolati in estate: chi approderà al Milan? Le previsioni. Nell'ultima puntata de 'La Tripletta', podcast de 'La Gazzetta dello Sport', c'è stato un viaggio nel futuro, cercando di ipotizzare dove giocheranno i tanti campioni attualmente in scadenza di contratto. Paulo Dybala tornerà in Argentina? Dusan Vlahovic resterà in Serie A, magari al Milan? E Robert Lewandowski cosa farà? Ecco le "previsioni" della 'rosea' sugli svincolati in questo video. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

