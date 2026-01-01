Vittoria del Made in Italy gli Usa riducono i dazi sulla pasta Lollobrigida | Il lavoro di squadra paga

Gli Stati Uniti hanno ridotto i dazi antidumping sulla pasta italiana, anticipando le decisioni finali previste per marzo. Questa modifica rappresenta un risultato positivo per il settore del Made in Italy, dimostrando l’importanza del lavoro di squadra e della collaborazione internazionale. La decisione evidenzia come un dialogo costruttivo possa favorire il commercio e sostenere le eccellenze italiane nel mercato globale.

Il Made in Italy segna un punto a suo favore: gli Stati Uniti hanno rivisto nettamente al ribasso i dazi antidumping proposti sulla pasta italiana, in anticipo rispetto alle conclusioni definitive dell’indagine attese formalmente per l’11 marzo. L’annuncio della Farnesina arriva in una fase in cui Washington ha anche reso noto il rinvio di nuovi aumenti tariffari su altri comparti manifatturieri. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Vittoria del Made in Italy, gli Usa riducono i dazi sulla pasta. Lollobrigida: "Il lavoro di squadra paga" Leggi anche: Trump abbatte i dazi sulla pasta. Lollobrigida: “Il lavoro di squadra paga, Italia forte e rispettata nel mondo” Leggi anche: Farnesina: “Gli Usa riducono i dazi antidumping su alcuni marchi di pasta italiana” La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Dazi di Trump sconfitti: il Messico vince la guerra commerciale Usa - pagina 15; La vittoria di Sheinbaum Export record verso gli Usa. >>>ANSA/ Vittoria del Made in Italy, gli Usa riducono i dazi sulla pasta - Il Made in Italy segna un punto a suo favore: gli Stati Uniti hanno rivisto nettamente al ribasso i dazi antidumping proposti sulla pasta italiana, in anticipo rispetto alle conclusioni definitive del ... ansa.it

Usa, corsa all’acquisto del made in Italy. L’accaparramento in vista dei dazi - I vini Gaja, fra i marchi più apprezzati nell’altissima qualità italiana, hanno avuto un 2024 positivo negli Stati Uniti. corriere.it

Vittoria Donald Trump: l'Italia rischia fino a 7 miliardi di euro in nuovi dazi Usa - Gli Stati Uniti rappresentano oggi il secondo mercato di esportazione per l’Italia, preceduti solo dalla Germania. leggo.it

Pesca, Unci AgroAlimentare: stop alle restrizioni UE, una vittoria per il settore e il made in Italy https://www.sassarinotizie.com/2025/12/20/pesca-unci-agroalimentare-stop-alle-restrizioni-ue-una-vittoria-per-il-settore-e-il-made-in-italy/ - facebook.com facebook

VITTORIA PER LA PASTA ITALIANA Grande risultato del governo Meloni e del ministro Lollobrigida. La riduzione al 2% dei dazi USA sulla pasta italiana rappresenta l'ennesima prova di come una diplomazia instancabile e proattiva sia il vero strumento di x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.