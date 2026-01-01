Vitoria Guimarães-Nacional Madeira venerdì 02 gennaio 2026 ore 21 | 45 | formazioni ufficiali quote pronostici

Analisi della sfida tra Vitoria Guimarães e Nacional Madeira, in programma venerdì 2 gennaio 2026 alle 21:45. Dopo l’eliminazione dalla Coppa di Portogallo, il Vitoria ha raccolto un solo punto nelle ultime due partite di Primeira Liga, mentre il Nacional Madeira ha accumulato quattro punti nelle recenti gare, migliorando la propria posizione di classifica. Di seguito, formazioni ufficiali, quote e pronostici aggiornati.

Dopo l’eliminazione dalla Coppa di Portogallo per mano dell’AVS SAD, il Vitoria Guimarães ha fatto solo un punto nelle successive due giornate di Primeira Liga, mentre il Nacional Madeira ha sfruttato il calendario favorevole per incamerare quattro punti nelle ultime due partite e prendere un piccolo margine di vantaggio in classifica sul terzultimo posto. La . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Vitoria Guimarães-Nacional Madeira (venerdì 02 gennaio 2026 ore 21:45): formazioni ufficiali, quote, pronostici Leggi anche: Vitoria Guimarães-Nacional Madeira (venerdì 02 gennaio 2026 ore 21:45): formazioni, quote, pronostici Leggi anche: Vitoria Guimarães-Nacional Madeira (venerdì 02 gennaio 2026 ore 21:45): formazioni, quote, pronostici Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Vitoria Guimarães-Nacional Madeira venerdì 02 gennaio 2026 ore 21 | 45 | formazioni quote pronostici; Vitoria Guimarães-Nacional Madeira venerdì 02 gennaio 2026 ore 21 | 45 | formazioni quote pronostici. Casa Pià e Vitoria Guimaraes pareggiano 0-0 Un risultato che lascia il Casa Pià in piena lotta per la salvezza ma ancora senza vittorie in casa Il Vitoria invece non riesce a decollare: non c’è per ora il cambio di marcia per sognare l’Europa Sempre tanta disco - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.