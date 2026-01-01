Virginia è la prima nata a Fano nel 2026, arrivata alle 4 del mattino di giovedì 1 gennaio. Questa nascita segna l’inizio di un nuovo anno e rappresenta un momento di particolare attenzione per la comunità locale. La sua nascita è stata accolta con attenzione, simbolo di speranza e di continuità per la città di Fano.

Fano (Pesaro e Urbino) giovedì 1 gennaio 2026 - È Virginia la prima nata del 2026 a Fano. È venuta alla luce alle 4.07 al reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale Santa Croce di Fano, con parto cesareo, pesando 3 chili e 275 grammi per 50 centimetri di lunghezza. Grande la gioia per la mamma Mila Innocenti e per il papà Luigi Testaguzza. A raccontare un dettaglio curioso e tenero è il bisnonno Luciano Zengarini, volto noto della città: «Secondo i calcoli era attesa per il 13 dicembre, invece è rimasta ancorata alla pancia della mamma. Alla fine ha scelto lei il momento giusto, per essere la prima a tagliare il traguardo della corsa al primo vagito ». 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Virginia è la prima nata a Fano nel 2026: una "corsa" speciale nel segno degli Zengarini

