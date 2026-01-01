Violenza a Torino Vanchiglia | la ' street parade' degli antagonisti di Askatasuna si conclude col lancio di petardi quattro carabinieri feriti

Nella notte di giovedì 1 gennaio 2026, si è conclusa a Torino Vanchiglia una manifestazione promossa da gruppi antagonisti legati all'ex centro sociale Askatasuna, recentemente sgomberato. Durante l’evento, sono stati segnalati momenti di tensione, con il lancio di petardi e quattro carabinieri rimasti feriti. La situazione resta sotto controllo, mentre le forze dell’ordine proseguono le indagini per chiarire i fatti.

Nella notte di oggi, giovedì 1 gennaio 2026, si è conclusa la ‘street parade’ promossa dagli antagonisti dell'ex centro sociale Askatasuna recentemente sgomberato. Dopo una prima parte pacifica, con canti e balli in piazza Vittorio Veneto, un corteo con circa 2mila persone è partito in direzione. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

