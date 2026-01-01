Violenza a Torino Vanchiglia | la ' street parade' degli antagonisti di Askatasuna si conclude col lancio di petardi quattro carabinieri feriti

Nella notte di giovedì 1 gennaio 2026, si è conclusa a Torino Vanchiglia una manifestazione promossa da gruppi antagonisti legati all'ex centro sociale Askatasuna, recentemente sgomberato. Durante l’evento, sono stati segnalati momenti di tensione, con il lancio di petardi e quattro carabinieri rimasti feriti. La situazione resta sotto controllo, mentre le forze dell’ordine proseguono le indagini per chiarire i fatti.

Nella notte di oggi, giovedì 1 gennaio 2026, si è conclusa la 'street parade' promossa dagli antagonisti dell'ex centro sociale Askatasuna recentemente sgomberato. Dopo una prima parte pacifica, con canti e balli in piazza Vittorio Veneto, un corteo con circa 2mila persone è partito in direzione.

Street parade di Capodanno per Aska, Lo Russo: "Manifestare è un diritto, ma violenza non ha giustificazione" - Dopo i cortei e gli scontri per lo sgombero di Askatasuna, la città si prepara a vivere un Capodanno di tensione: domani è prevista la street parade di solidarietà all'ex centro sociale, con ritrovo a ... torinoggi.it

Tensione a Torino durante la Parata di Capodanno: Cosa è Successo? - Capodanno tumultuoso a Torino: scontri tra manifestanti e forze dell'ordine durante la street parade di Askatasuna. notizie.it

Violenza durante cortei a Torino, sei minorenni non potranno uscire da casa. Sono accusati di resistenza aggravata e lesioni a pubblico ufficiale #ANSA - facebook.com facebook

Assemblea di Istituto sulla violenza di genere, gio 18 dic, al Liceo Cattaneo di Torino, presente anche la cooperativa sociale Il Margine. Grazie a tutte le componenti scolastiche e un plauso alle e agli studenti per l'impegno e l’entusiasmo! @amnestyitalia @Am x.com

