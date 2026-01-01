Vincenzo Bencini in concerto gratis a Tarquinia
Sabato 3 gennaio alle ore 18, in piazza Cavour a Tarquinia, si terrà un concerto gratuito di Vincenzo Bencini. L’evento, all’aperto, offre un’occasione per ascoltare musica dal vivo in un contesto cittadino. L’iniziativa è aperta a tutta la comunità e si inserisce nelle attività culturali previste per la stagione. Un momento di condivisione musicale in un ambiente pubblico, senza costi di partecipazione.
Sabato 3 gennaio, dalle ore 18, piazza Cavour di Tarquinia si trasforma in un palcoscenico all'aperto con il live gratuito di Vincenzo Bencini.L'artista, dalla lunga esperienza musicale e protagonista di numerose esibizioni in tutta Italia, è pronto a incantare gli spettatori con la sua chitarra. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
Leggi anche: L'Italian Brass band in concerto (gratis) a Tarquinia
Leggi anche: Tarquinia, a buon punto la riqualificazione della circonvallazione Vincenzo Cardarelli
Vincenzo Bencini in concerto gratuito a Tarquinia; Vincenzo Bencini in concerto a Tarquinia: live gratuito in Piazza Cavour il 3 gennaio; #extraAgenda! Il calendario di eventi, serate, appuntamenti, mercatini e spettacoli a Tarquinia (e dintorni).
Vincenzo Bencini in concerto a piazza Cavour Sabato 3 gennaio 2026, dalle 18, il cantante e musicista protagonista di live gratuito nel cuore di Tarquinia Un appuntamento musicale da non perdere, pensato per vivere un pomeriggio di musica e atmosfera nel - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.