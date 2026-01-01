VIDEO Sogni e desideri a suon di brindisi | il Capodanno dei beneventani

Un brindisi condiviso rappresenta spesso un momento di convivialità e speranza. Nel video, i beneventani si preparano a celebrare l’arrivo del nuovo anno, tra tradizioni e desideri di un futuro migliore. Un’occasione per riflettere sui momenti di festa e sui propositi che accompagnano l’inizio di un nuovo ciclo, con semplicità e rispetto per le usanze locali.

Tempo di lettura: < 1 minuto Calici in alto, tanta voglia di salutare il vecchio anno e tuffarsi nel 2026 con rinnovate speranze. I beneventani, come è da abitudine da qualche anno a questa parte, hanno deciso di invadere le strade del centro per l’ultimo rush a suon di musica e brindisi prima di sedersi a tavola e chiudere col classico Cenone. Locali presi d’assalto, capannelli di persone, sorrisi e tanta voglia di di chiudere in bellezza. Chi vuole dimenticare, chi vuole ripartire, sogni di un lavoro nuovo o di amori, ma anche persone che vogliono conservare ciò che hanno creato nell’anno che sta per finire. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - VIDEO/ Sogni e desideri a suon di brindisi: il Capodanno dei beneventani Leggi anche: La magia dei classici Disney, al teatro Golden lo spettacolo "I sogni son desideri – il concerto" Leggi anche: Brindisi della vigilia a suon di 'sirene': 5 giovanissimi portati via dall'ambulanza Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Stappa i sogni, accendi i desideri, scegli i tuoi nuovi inizi Grazie per averci scelto quest'anno! Il Centro Campania vi augura un 2026 ricco di emozioni - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.