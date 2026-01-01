VIDEO | Silvia Salis il primo Capodanno da sindaca | Auguro un 2026 in cui Genova sappia rispondere alle vostre aspettative

Silvia Salis, alla sua prima esperienza come sindaca di Genova, ha trascorso il Capodanno in piazza della Vittoria, accompagnata dai Pinguini Tattici Nucleari. In questa occasione, ha rivolto un messaggio di auguri per il 2026, auspicando che la città possa rispondere alle aspettative dei cittadini. Un momento di condivisione che segna l'inizio di un nuovo percorso amministrativo per Genova.

