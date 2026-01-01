VIDEO Perugia i festeggiamenti per l' arrivo del nuovo anno dal campanile di San Domenico
Nel video si può osservare la cerimonia di festeggiamenti per l'arrivo del nuovo anno a Perugia, ripresa dall'alto del campanile della basilica di San Domenico. Un momento di tradizione e condivisione che offre una vista suggestiva sulla città e sui suoi eventi di partecipazione collettiva.
L'arrivo del nuovo anno e i festeggiamenti a Perugia ripresi dal campanile della basilica di San Domenico. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
VIDEO Perugia, i festeggiamenti per l'arrivo del nuovo anno dal campanile di San Domenico
