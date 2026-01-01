VIDEO La torciata degli ultras del Grifo per Mimmo Pucciarini

Il video mostra la torciata degli Ultras del Perugia in occasione di Mimmo Pucciarini. Nonostante le basse temperature a Pian Di Massiano, i supporter confermano il loro affetto e rispetto nei confronti del loro Capo, mantenendo viva la tradizione e la passione per la squadra. Un momento di solidarietà e devozione che testimonia l’importanza del tifo organizzato nel contesto sportivo.

Fa molto freddo a Pian Di Massiano, ma questo non ferma la passione e la voglia degli Ultras del Perugia di ricordare il loro Capo.Alle ore 18 è andata in scena, dietro la Curva Nord, la torciata in memoria di Mimmo Pucciarini, a due anni dalla scomparsa. . 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

