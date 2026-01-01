VIDEO La torciata degli ultras del Grifo per Mimmo Pucciarini

Il video mostra la torciata degli Ultras del Perugia in occasione di Mimmo Pucciarini. Nonostante le basse temperature a Pian Di Massiano, i supporter confermano il loro affetto e rispetto nei confronti del loro Capo, mantenendo viva la tradizione e la passione per la squadra. Un momento di solidarietà e devozione che testimonia l’importanza del tifo organizzato nel contesto sportivo.

Il primo gennaio alle 18 una torciata organizzata dagli ultras a due anni dalla scomparsa del capo della tifoseria organizzata biancorossa - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.