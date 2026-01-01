VIDEO | Come tradizione esplosi migliaia di botti di Capodanno nonostante i divieti animali terrorizzati

Nonostante i divieti, a Pescara sono stati esplosi migliaia di fuochi d'artificio per celebrare l’arrivo del 2026, come tradizione di ogni anno. Questa consuetudine, però, ha causato turbamento negli animali domestici e sollevato preoccupazioni sulla sicurezza. È importante riflettere sull’equilibrio tra celebrazione e rispetto delle norme, per garantire un passaggio di fine anno che sia rispettoso e responsabile.

