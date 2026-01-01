VIDEO | Capodanno il presidente della Regione Bucci | Continueremo a costruire una Liguria che crea opportunità

Nel messaggio di Capodanno, il presidente della Regione Liguria Marco Bucci presenta gli obiettivi per il nuovo anno: sostenere i giovani, favorire la crescita delle imprese, migliorare la sanità e potenziare i servizi. Un invito a proseguire nel percorso di sviluppo e di opportunità per tutta la regione, con un occhio di riguardo alle sfide future e alla qualità della vita dei cittadini.

Nuove opportunità per i giovani, imprese in crescita, sanità e servizi in miglioramento: questo l'augurio del presidente della Regione Liguria Marco Bucci nel video augurale di Capodanno."Il futuro non si aspetta - ha detto Bucci - si prepara con il lavoro, con le competenze, con le scelte giuste.

Capodanno 2026, il messaggio del presidente Bucci: Una Liguria che cresce con lavoro, responsabilità e fiducia - Il messaggio di Capodanno del presidente Bucci: lavoro, giovani, servizi e pace al centro del 2026 per una Liguria che guarda avanti. ligurianotizie.it

Sergio Mattarella, discorso fine anno 2025/ Video messaggio Capodanno 2026: “costruiamo pace e bene comune” - Discorso di fine anno 2025 del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella: info diretta video streaming. ilsussidiario.net

Nel messaggio di Capodanno il presidente richiama i valori della Repubblica, condanna le guerre, difende welfare e lavoro e invita le nuove generazioni a scegliere con coraggio il proprio futuro - facebook.com facebook

TAIWAN | Il presidente taiwanese Lai Ching-te nel suo discorso di Capodanno ha promesso di difendere la sovranità democratica dell'isola, dopo le esercitazioni militari condotte dalla Cina. #ANSA x.com

