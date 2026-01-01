VIDEO | Capodanno di pace | la città attraversata da una marcia di speranza dialogo e responsabilità comune
Il primo giorno dell’anno a Messina è stato caratterizzato da una marcia di pace promossa dalla Comunità di Sant’Egidio. L’evento ha visto una partecipazione significativa, portando in strada messinesi di diverse età per condividere un messaggio di speranza, dialogo e responsabilità collettiva. Un momento di riflessione e unità nel rispetto dei valori di pace e convivenza civile, in un giorno simbolico e di rinnovamento.
Una partecipazione ampia e intensa ha accompagnato la Marcia per la Pace organizzata a Messina dalla Comunità di Sant’Egidio e svoltasi nel giorno di Capodanno, data carica di simboli e attese. Scegliere il primo giorno dell’anno per attraversare la città ha dato al cammino un significato. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
