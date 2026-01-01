VIDEO | Capodanno a Genova in decine di migliaia in piazza per i Pinguini Tattici Nucleari

A Genova, Piazza della Vittoria ha accolto circa 40.000 persone per il concerto di Capodanno dei Pinguini Tattici Nucleari. L'evento gratuito ha rappresentato la conclusione di un tour di successo, offrendo un momento di musica e aggregazione per la città. Un appuntamento che ha coinvolto numerosi spettatori, confermando l’importanza di questa band nel panorama musicale italiano.

Piazza della Vittoria gremita a Genova per il concerto di Capodanno dei Pinguini Tattici Nucleari: lo show, offerto gratuitamente a migliaia di spettatori presenti (secondo le prime stime, circa 40mila persone), ha segnato la tappa conclusiva del fortunato tour della band, andato sold-out negli. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - VIDEO | Capodanno a Genova, in decine di migliaia in piazza per i Pinguini Tattici Nucleari Leggi anche: Il Capodanno a Genova sarà con i Pinguini Tattici Nucleari | Video Leggi anche: Capodanno 2026: a Genova il grande concerto dei Pinguini Tattici Nucleari in piazza della Vittoria Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. VIDEO | Capodanno a Genova, in migliaia in piazza per i Pinguini Tattici Nucleari; Benvenuto 2026, la piazza di tra musica e spettacolo ha festeggiato l'arrivo del nuovo anno. Notte di Capodanno: 19enne perde tre dita con un botto, decine di interventi per ubriachezza - Nel bilancio si conta comunque un solo ferito grave: un ragazzo di 19 anni che, a causa di un botto sparato in piazza delle Erbe, nel centro storico, ha perso tre dita. genovatoday.it

VIDEO | Capodanno a Genova, in migliaia in piazza per i Pinguini Tattici Nucleari - Piazza della Vittoria gremita a Genova per il concerto di Capodanno dei Pinguini Tattici Nucleari: lo show, offerto gratuitamente a migliaia di spettatori presenti, ha segnato la tappa conclusiva del ... genovatoday.it

Genova, oltre 30 interventi di soccorso nella notte di Capodanno - facebook.com facebook

Capodanno nel Convento di S. Anna a Genova! Buon anno a tutti! x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.