Vicenza esce per vedere i fuochi di Capodanno | donna muore investita da auto

Una donna di 73 anni di Cassola, Vicenza, è deceduta nella notte dopo essere stata investita da un'auto mentre assisteva ai fuochi di Capodanno. L'incidente è avvenuto poco dopo il suo ricovero in ospedale. La vicenda ha suscitato attenzione e richiama l’importanza di mantenere comportamenti prudenti durante le celebrazioni pubbliche.

(Adnkronos) – Investita da un'auto mentre guardava i fuochi d'artificio, una donna di 73 anni di Cassola (Vicenza) è morta nella notte, poco dopo il suo ricovero in ospedale. L'anziana era uscita di casa appositamente per andare a vedere i fuochi di Capodanno, quando è stata investita da un'auto che l'ha sbalzata di diversi metri, .

