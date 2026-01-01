Vicenza 22enne padovano annega nel lago Margherita in piena notte

Un giovane di 22 anni originario di Villafranca Padovana è deceduto nella notte nel lago Margherita, a Camisano Vicentino. L’incidente è avvenuto in piena notte e le autorità sono intervenute sul luogo per le verifiche del caso. La comunità si trova a fare i conti con questa tragedia, mentre le cause dell’accaduto sono ancora in fase di accertamento.

(Adnkronos) – Un giovane di 22 anni di Villafranca Padovana ha perso la vita stanotte nel lago Margherita, a Camisano Vicentino (Vicenza). Il giovane, con alcuni amici, si era accampato sulla sponda del lago per festeggiare il Capodanno e pescare, cosa che avrebbe fatto già stamattina all'alba. L'ipotesi più probabile per i carabinieri che stanno .

