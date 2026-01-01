Vicenza 22enne padovano annega nel lago Margherita durante la notte di Capodanno

Nella notte di Capodanno, un giovane di 22 anni residente a Villafranca Padovana è tragicamente deceduto annegando nel lago Margherita, a Camisano Vicentino, Vicenza. L’incidente ha suscitato grande cordoglio nella comunità locale. Le autorità stanno approfondendo le cause dell’accaduto, mentre i soccorritori hanno tentato invano di prestare assistenza al giovane.

Tragedia nella notte di Capodanno in provincia di Vicenza. Un giovane di 22 anni, residente a Villafranca Padovana, ha perso la vita dopo essere annegato nel lago Margherita, nel territorio comunale di Camisano Vicentino, in provincia di Vicenza. Il ragazzo si trovava sul posto insieme a un gruppo di amici, con i quali aveva deciso di accamparsi lungo la sponda del lago per festeggiare l’arrivo del nuovo anno e dedicarsi alla pesca, attività che avrebbe dovuto iniziare alle prime luci dell’alba. Secondo una prima ricostruzione, il 22enne sarebbe uscito dalla tenda nel cuore della notte, probabilmente proprio per andare a pescare o per avvicinarsi all’acqua. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Vicenza, 22enne padovano annega nel lago Margherita durante la notte di Capodanno Leggi anche: Vicenza, 22enne padovano annega nel lago Margherita in piena notte Leggi anche: Dramma nella notte di Capodanno: 22enne muore nel lago Margherita La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Vicenza, 22enne padovano annega nel lago Margherita in piena notte; Esplosione in un bar della stazione sciistica svizzera di Crans-Montana: Diverse vittime, tra cui forse italiani. Vicenza, 22enne padovano annega nel lago Margherita in piena notte - Un giovane di 22 anni di Villafranca Padovana ha perso la vita stanotte nel lago Margherita, a Camisano Vicentino (Vicenza). msn.com

