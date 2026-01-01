Vice Yildiz Juventus a caccia di un nuovo trequartista per far rifiatare il dieci | occhi puntati in Spagna c’è quel 2004 nel mirino Il nome

La Juventus cerca un nuovo trequartista per rinforzare il reparto offensivo e dare respiro a un giocatore chiave. L’obiettivo è individuare un talento giovane, con particolare interesse per il 2004, attualmente in forza ai Blancos spagnoli. La società valuta diverse opzioni e strategie per anticipare la concorrenza e integrare al meglio questa risorsa nel proprio progetto tecnico.

Vice Yildiz, caccia al talento dei Blancos: Comolli valuta il classe 2004, si studia una formula creativa per anticipare la concorrenza. La necessità di puntellare la rosa bianconera in vista di una seconda parte di stagione densa di impegni sta spingendo la dirigenza della Continassa a valutare con estrema attenzione profili giovani e di prospettiva internazionale. La priorità tattica individuata da Comolli e dallo staff tecnico è ormai chiara: serve individuare un elemento di qualità in grado di far rifiatare il numero 10 turco, garantendo imprevedibilità e freschezza atletica sulla trequarti offensiva senza abbassare il livello tecnico.

Moretto: “La Juventus sta valutando internamente che tipo di calciatore serve per il ruolo di vice Yildiz. Su Chiesa, Boga e Maldini…” - Matteo Moretto, sul canale YouTube, ha parlato del mercato della Juventus che vorrebbe prendere un vice di Kenan Yildiz: "Sì, l'abbiamo raccontato all'interno di un video, ... tuttojuve.com

Juve a caccia di un vice-Yildiz: si pensa al ritorno di Chiesa in prestito - La missione risalita procede a gonfie vele, tanto che il quarto posto dista solo un punto e che - msn.com

Cosa serve alla Juventus sul mercato di gennaio: dal regista al vice Yildiz x.com

MATTEO MORETTO: “La Juventus ha fatto una chiamata a Mendes per Cancelo, perché i rapporti sono ottimi. Ma i bianconeri stanno pensando più a un vice Yildiz: un'idea potrebbe portare a Federico Chiesa, anche se bisogna vedere se il Liverpool lo libere - facebook.com facebook

