Via Quaglierini perde il controllo della moto e finisce a terra | grave 61enne
Oggi, giovedì 1 gennaio, in via Quaglierini si è verificato un incidente stradale intorno alle 12.30. Un uomo di 61 anni, motociclista livornese, ha perso il controllo della moto, cadendo a terra. Le condizioni del motociclista sono risultate gravi. La Polizia ha avviato le verifiche per ricostruire l’accaduto e assicurare la gestione della sicurezza stradale nella zona.
Incidente stradale intorno alle 12.30 di oggi, giovedì 1 gennaio, in via Quaglierini dove un motociclista livornese di 61 anni stava viaggiando in direzione nord quando ha perso il controllo della moto finendo rovinosamente a terra. Secondo quanto ricostruito, non risulterebbero coinvolti altri. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
