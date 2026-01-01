Via Quaglierini perde il controllo della moto e finisce a terra | grave 61enne

Oggi, giovedì 1 gennaio, in via Quaglierini si è verificato un incidente stradale intorno alle 12.30. Un uomo di 61 anni, motociclista livornese, ha perso il controllo della moto, cadendo a terra. Le condizioni del motociclista sono risultate gravi. La Polizia ha avviato le verifiche per ricostruire l’accaduto e assicurare la gestione della sicurezza stradale nella zona.

