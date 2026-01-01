Verso proroga bonus giovani e donne

È prevista una proroga per i bonus destinati a giovani under 35, donne e altre misure, che sarà inserita tramite emendamento durante la conversione del Decreto Milleproroghe. La modifica riguarda anche la Zes unica per il Mezzogiorno e gli incentivi sull’autoimpiego, che erano stati esclusi nel testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. La conferma arriva da fonti ministeriali.

19.30 Tramite apposito emendamento,in sede di conversione del Decreto Milleproroghe, verrà inserita la proroga dei bonus per i giovani under 35, le donne, la Zes unica per il Mezzogiorno, gli incentivi sull'autoimpiego, saltata dal Decreto Milleproroghe pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, secondo quanto rappresentato da fonti ministeriali. Per motivi tecnici, spiegano le stesse fonti, non è stato possibile inserire la proroga nel provvedimento,dal momento che bisognava prima attendere l'approvazione della Legge di Bilancio. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it Leggi anche: Bonus giovani, donne e ZES unica: proroga al 31 dicembre 2026 Leggi anche: Milleproroghe, saltano i bonus giovani e donne: niente proroga per gli incentivi all’occupazione Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Verso proroga bonus giovani e donne con emendamento; Legge di Bilancio 2026, le novità per l’edilizia; Dl milleproroghe: salta la proroga dei bonus giovani e donne; Legge di Bilancio 2026, tutte le novità: proroga bonus edilizi, parcelle dei professionisti debitori, Piano Casa. Milleproroghe in Gazzetta: salta la proroga per i bonus ai giovani e alle donne - Salta la proroga di un anno del bonus giovani under 35 e del bonus donne, gli incentivi per favorire l'occupazione dei giovani e delle donne in condizioni svantaggiate. msn.com

Dl Milleproroghe in Gazzetta, salta la proroga dei bonus giovani e donne - Dallo scudo per medici allo stop per le multe, prevista anche la proroga del Fondo di garanzia per le pmi (ANSA) ... ansa.it

Verso proroga bonus giovani e donne con emendamento - La proroga dei bonus per i giovani under 35, le donne, la Zes del meridione e gli incentivi sull'autoimpiego, saltata dal decreto milleproroghe pubblicato sulla Gazzetta uffici ... msn.com

#Noventa #FossaltadiPiave – Ponte di barche sul Piave, scongiurata la chiusura. Proroga di 90 giorni e tavolo per la soluzione definitiva Continuità del servizio assicurata e avvio del percorso verso una soluzione stabile. Sul finire dell’anno è stata individuata - facebook.com facebook

L’AREA DI INTERSCAMBIO. Il parcheggio della Fiera avrà una proroga di altri sei mesi per l’utilizzo gratuito dei 300 posti auto a servizio dei pendolari. x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.