Verso la 62ª Traversata dello Stretto | Capodanno a mare tra tradizione e passione sportiva

A poco più di un anno dalla 62ª Traversata dello Stretto, si rinnova l’appuntamento di Capodanno a mare, simbolo di tradizione e passione sportiva. L’evento rappresenta un momento di unione tra storia, sport e spirito di comunità, segnando simbolicamente l’inizio del percorso verso la prossima edizione. Un’occasione per condividere un’esperienza unica, radicata nella cultura locale e nelle passione di chi ama il mare.

Si rinnova anche nel 2026 la tradizione che segna simbolicamente l'inizio del percorso di avvicinamento alla Traversata dello Stretto. Nella mattinata del 1° gennaio, il Centro Nuoto Villa ha dato appuntamento sul lungomare Cenide per la 14ª edizione del Tuffo di Capodanno.

