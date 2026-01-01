Venezuela il porto colpito e il messaggio che va oltre il narcotraffico

L’attacco con droni a un porto venezuelano evidenzia una tensione che supera il semplice episodio di violenza. Questo evento invita a riflettere sulle sfide geopolitiche e sulla sicurezza delle infrastrutture strategiche nel contesto regionale, facendo emergere questioni più ampie riguardo a stabilità e diplomazia oltre il fenomeno del narcotraffico.

L'attacco con droni contro una struttura portuale sulla costa venezuelana segna un passaggio che va letto più per ciò che rappresenta che per i danni materiali prodotti. Non è il molo in sé il bersaglio decisivo, né l'ennesimo episodio della lunga guerra statunitense al narcotraffico. È la scelta di colpire la terraferma venezuelana, rompendo una linea di contenimento finora rispettata, a definire la portata dell'operazione. Per la prima volta, la pressione americana esce dall'ambiguità delle acque internazionali ed entra simbolicamente nel territorio controllato da Caracas. La dimensione militare: un'azione limitata, una soglia superata.

