Venezuela | ambasciatore visita Trentini in carcere ‘suo umore migliorato’

L’ambasciatore italiano a Caracas, Giovanni De Vito, ha visitato oggi il cittadino italiano Alberto Trentini in carcere, incontrando anche un altro detenuto, Mario Burlò. La visita consolatoria si inserisce nelle attività di assistenza diplomatica, con l’obiettivo di monitorare le condizioni dei cittadini italiani all’estero e offrire supporto nelle situazioni di detenzione.

Roma, 27 nov. (LaPresse) – L’ambasciatore d’Italia a Caracas Giovanni De Vito ha effettuato oggi a Caracas una visita consolare al cittadino italiano Alberto Trentini durante la quale ha potuto incontrare anche un altro detenuto, Mario Burlò. L’ambasciatore, si legge in una nota, ha riferito alla Farnesina di aver trovato Trentini “in condizioni di umore migliori rispetto alla volta scorsa”. La visita, sottolinea la Farnesina, “è stata effettuata nell’ambito dell’azione politica e diplomatica che il presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il ministro degli Esteri Antonio Tajani stanno costruendo da mesi per portare alla liberazione di tutti i cittadini italiani detenuti”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

