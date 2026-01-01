Vendite online in crescita ma in Trentino le botteghe restano le protagoniste
Nonostante la crescita delle vendite online, le botteghe tradizionali in Trentino mantengono un ruolo centrale nel commercio locale. La presenza di negozi fisici rappresenta ancora un elemento fondamentale per il tessuto commerciale della regione, che convive con le nuove modalità di acquisto digitale. La dinamica tra commercio tradizionale e digitale evidenzia un equilibrio che caratterizza il panorama economico trentino.
Il Trentino è tra le aree più dinamiche d’Italia negli acquisti online, ma il commercio tradizionale continua a rappresentare l’asse portante delle vendite al dettaglio.Mentre l’e-commerce nazionale sfiora i 60 miliardi di euro, circa il 90% delle transazioni avviene ancora nei negozi fisici. Un. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
