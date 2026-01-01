Vendi regolarmente su Vinted? Rischi una multa salata | non superare mai questo limite

Se vendi regolarmente su Vinted, è importante conoscere le nuove normative fiscali introdotte dalla direttiva DAC7. Questa normativa prevede controlli più stringenti per chi effettua vendite abituali, sia privati che professionisti. Comprendere i limiti e le obbligazioni fiscali è essenziale per evitare sanzioni e operare in modo conforme alla legge. Ecco cosa cambia e come adeguarsi alle nuove regole per vendere in sicurezza.

Con l'entrata in vigore della direttiva DAC7, scattano controlli fiscali su chi vende abitualmente su Vinted: ecco cosa cambia per privati e professionisti online Con la crescente diffusione delle piattaforme di vendita online come Vinted, sempre più italiani hanno iniziato a svuotare armadi e cantine, trasformando oggetti inutilizzati in guadagni extra. Tuttavia, l'utilizzo continuativo e professionale di tali piattaforme può configurarsi come attività commerciale e, di conseguenza, essere soggetto a obblighi fiscali e sanzioni. L'entrata in vigore della direttiva europea DAC7 ha rafforzato i controlli sulla trasparenza fiscale nell'economia digitale, imponendo limiti precisi e obblighi di comunicazione tra piattaforme digitali e Agenzia delle Entrate.

