Vede l' amico in difficoltà in mare e allerta i soccorsi | 21enne surfista recuperato dalla Guardia Costiera

Un giovane surfista di 21 anni è stato recuperato dalla Guardia Costiera dopo essere stato visto in difficoltà in mare da un amico rimasto sulla spiaggia. L’amico ha prontamente allertato il 112, permettendo l’intervento tempestivo delle forze di soccorso. L’intervento ha evitato conseguenze più gravi, dimostrando l’importanza della pronta comunicazione in situazioni di emergenza in mare.

