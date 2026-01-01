Vaticano | Papa convoca Concistoro 7 e 8 gennaio
Il Papa ha convocato un Concistoro straordinario nei giorni 7 e 8 gennaio 2026, come annunciato a novembre. L’evento si svolgerà presso la Santa Sede e rappresenta un momento importante per la comunità ecclesiastica. La convocazione si inserisce nel contesto delle attività e delle decisioni che caratterizzeranno il pontificato in corso. Restano da definire i temi e gli obiettivi specifici dell’incontro.
Milano, 20 dic. (LaPresse) – Come già annunciato nel mese di novembre scorso, il Santo Padre ha convocato il primo Concistoro straordinario del Suo Pontificato, che si terrà nei giorni 7 e 8 gennaio 2026.
