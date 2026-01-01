Vasto brinda al 2026 in piazza Prudente | in tanti per la prima edizione del Capodanno

A Vasto, piazza Prudente ha ospitato la prima edizione del brindisi di fine anno, con la partecipazione di numerosi cittadini. L’evento, promosso dal Comune, ha segnato l’inizio di una tradizione annuale, offrendo un’occasione di convivialità e condivisione per la comunità locale. La serata si è svolta in un’atmosfera tranquilla, sottolineando l’importanza di festeggiare insieme l’arrivo del 2026.

