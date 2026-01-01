Variazioni della viabilità a Reda per il Mercatino della Sagra del Buongustaio winter edition
In occasione del Mercatino organizzato nell'ambito della "Sagra del Buongustaio – Winter Edition 2026", l'area Polizia locale dell'Unione della Romagna Faentina ha disposto alcune modifiche temporanee alla viabilità nella frazione di Reda per garantire il corretto svolgimento della manifestazione. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
