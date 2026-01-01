Vandali scatenati | distrutta una statua del presepio

Da monzatoday.it 1 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Seveso, il presepio realizzato dai volontari del Comitato folcloristico di via Zara Barrucana è stato danneggiato da atti di vandalismo. La statua del presepio è stata distrutta, suscitando preoccupazione nella comunità locale. L’episodio evidenzia ancora una volta la necessità di tutela e rispetto per le iniziative culturali e tradizionali della zona.

I vandali prendono ancora di mira il presepio allestito a Seveso dai volontari del Comitato folcloristico di via Zara Barrucana. Un anno fa, prima ancora della notte di Natale, alcuni vandali avevano distrutto uno degli agnellini della Natività e gettato in mezzo alla strada le decorazioni.Una. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

