Vandali scatenati | distrutta una statua del presepio

A Seveso, il presepio realizzato dai volontari del Comitato folcloristico di via Zara Barrucana è stato danneggiato da atti di vandalismo. La statua del presepio è stata distrutta, suscitando preoccupazione nella comunità locale. L’episodio evidenzia ancora una volta la necessità di tutela e rispetto per le iniziative culturali e tradizionali della zona.

I vandali prendono ancora di mira il presepio allestito a Seveso dai volontari del Comitato folcloristico di via Zara Barrucana. Un anno fa, prima ancora della notte di Natale, alcuni vandali avevano distrutto uno degli agnellini della Natività e gettato in mezzo alla strada le decorazioni.

