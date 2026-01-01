Valle Aurina turista precipita e muore

Un turista italiano di 53 anni è deceduto durante un'escursione a San Giovanni, Valle Aurina, in Alto Adige. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di oggi, alle 18:30. Le autorità stanno ancora investigando sulle cause dell'incidente. La notizia è stata confermata dalle forze dell'ordine locali.

18.30 Un turista italiano di 53 anni è morto durante un'escursione a San Giovanni in valle Aurina in Alto Adige. Il corpo dell'uomo è stata trovato ai piedi di un pendio da altri escursionisti. L'uomo con ogni probabilità stava percorrendo una strada forestale quando è scivolato e precipitato per un'ottantina di metri, morendo sul colpo. Sul posto sono intervenuti il Soccorso alpino della Guardia di finanza e quello dell'Alpenverein. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.itImmagine generica

