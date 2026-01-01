Valle Aurina turista precipita e muore

Un turista italiano di 53 anni è deceduto durante un'escursione a San Giovanni, Valle Aurina, in Alto Adige. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di oggi, alle 18:30. Le autorità stanno ancora investigando sulle cause dell'incidente. La notizia è stata confermata dalle forze dell'ordine locali.

18.30 Un turista italiano di 53 anni è morto durante un'escursione a San Giovanni in valle Aurina in Alto Adige. Il corpo dell'uomo è stata trovato ai piedi di un pendio da altri escursionisti. L'uomo con ogni probabilità stava percorrendo una strada forestale quando è scivolato e precipitato per un'ottantina di metri, morendo sul colpo. Sul posto sono intervenuti il Soccorso alpino della Guardia di finanza e quello dell'Alpenverein.

Alto Adige, turista precipita e muore durante un'escursione in valle Aurina - L'uomo con ogni probabilità stava percorrendo una strada forestale quando è scivolato e precipitato per un'ottantina di metri, morendo sul colpo ... tg24.sky.it

Investito da una valanga, viene trascinato nel dirupo: 52enne muore sotto gli occhi della moglie - Valanga in Valle Aurina: turista ungherese di 52 anni muore trascinato per centinaia di metri in un dirupo davanti alla moglie. nordest24.it

Valanga in Alto Adige, fatale piccolo distacco a lastroni Valanghe.report ha ricostruito la slavina che ieri è costato la vita a un turista ungherese sulla Cima Vertana in valle Aurina. "Si è trattato di una valanga a lastroni di neve di piccole dimensioni, che si è sta - facebook.com facebook

Identificato il 52enne morto nella valanga di ieri in Valle Aurina: è un turista ungherese. Illesa la moglie. Due giorni fa, in Marmolada, un 31enne freerider romano ha perso la vita. Nel video la Guardia Civil spagnola cerca tre vittime travolte da una valanga n x.com

