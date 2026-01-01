In questa puntata di Sprint Zone, approfondiamo il caso di Valentina Trapletti, atleta di lunga esperienza nella marcia italiana. La marciatrice si confronta con una diagnosi ritenuta errata e si interroga sulle decisioni prese, tra cui l’esclusione della gara dei 50 km. Un’analisi che offre spunti sulla gestione degli infortuni e le scelte tecniche nel mondo dell’atletica.

Nuovo appuntamento con la classica rubrica di OA Sport TV dedicata all’atletica, Sprint Zone. Ci si sposta sulla marcia, protagonista una veterana della squadra tricolore, Valentina Trapletti. Classe 1985, nel 2024 si è esaltata con l’argento agli Europei sulla 20 km e l’oro nella staffetta mista ai Mondiali di marcia. L’ultima stagione è stata invece più dura, segnata da una pubalgia persistente che ne ha condizionato la preparazione e la continuità agonistica. Convocazione per i Mondiali di Tokyo che è arrivata, senza però essere schierata in gara. Sull’annata condizionata dagli infortuni: “Sì, sono stata infortunata, è molto semplice, purtroppo fa parte sempre della carriera di un’atleta, è sempre bene che non accada, ma accade anche questo e talvolta le cose si protraggono e talvolta ci sono anche delle diagnosi sbagliate e quindi purtroppo è andata così, cerco di focalizzarmi adesso su quello che deve ancora arrivare e di pensare in avanti”. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Valentina Trapletti: “Diagnosi sbagliata sull’infortunio. Non capisco il senso di escludere la 50 km”

Leggi anche: Valentina Trapletti si racconta: dall’oro mondiale alla nuova sfida della marcia

Leggi anche: Diagnosi sbagliata di polmonite: muore a 15 anni, clinica condannata a maxi-risarcimento

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Valentina Trapletti: “Diagnosi sbagliata sull’infortunio. Non capisco il senso di escludere la 50 km” - Nuovo appuntamento con la classica rubrica di OA Sport TV dedicata all'atletica, Sprint Zone. oasport.it