Valentin Carboni si avvia a lasciare il Genoa, con il prestito in corso che sta per essere interrotto. Il giovane talento argentino, nato nel 2005, sembra pronto a tornare in patria, aprendo un nuovo capitolo della sua carriera. Le ultime novità indicano una fase di transizione, con l’attenzione rivolta alle future opportunità in Argentina.

Il futuro di Valentin Carboni, trequartista argentino classe 2005 di proprietà dell'Inter, sembra sempre più lontano dal Genoa. Manca soltanto l'ufficialità per l'interruzione anticipata del prestito ai rossoblù, una scelta maturata dopo una prima parte di stagione complicata sotto il profilo del minutaggio. Il giovane fantasista, considerato uno dei prospetti più interessanti del vivaio nerazzurro, ha infatti trovato pochissimo spazio sia con Patrick Vieira, tecnico subentrato a stagione in corso, sia in precedenza con Daniele De Rossi, allenatore che aveva avviato il progetto iniziale.

© Internews24.com - Valentin Carboni verso l’addio al Genoa, prestito interrotto e futuro in Argentina: tutte le novità

