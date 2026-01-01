Va in arresto cardiaco mentre è al mercato di Torre del Greco | salvato da tre agenti della Municipale
Durante una visita al mercato di Torre del Greco, un uomo ha subito un arresto cardiaco. Grazie all’intervento tempestivo di tre agenti della Municipale, che hanno eseguito le manovre di rianimazione, la sua vita è stata salvata. Successivamente, è stato trasferito in ospedale per ricevere le cure necessarie. L’intervento rapido delle autorità ha evidenziato l’importanza della prontezza in situazioni di emergenza.
Provvidenziale l'intervento dei tre poliziotti, che gli hanno praticato le manovre salvavita; l'uomo è stato poi portato in ospedale per le cure del caso. 🔗 Leggi su Fanpage.it
